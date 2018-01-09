Ярославль, 9 января, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В Ярославской области началось онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru «Решаем вместе»: все уже решено?

Жителям предлагают отдать свой голос за ту территорию, которая, по их мнению, более всего нуждается в благоустройстве. Принять участие в голосовании могут все желающие. На сайте необходимо выбрать городской округ или муниципальный район, а далее — один объект из списка. Также можно предложить свой вариант.

Кроме того, сообщают в правительстве, анкетирование проводится в общественных местах: в МФЦ, ДК, торговых центрах, в районных или территориальных администрациях. Там уже установлены специальные урны для голосования. Также можно принять участие во встречах, которые в течение января пройдут во всех районах области. По итогам будет сформирован список общественных пространств, для которых будут подготовлены эскизы благоустройства и которые войдут в опросный лист для итогового голосования 18 марта.

Все было бы хорошо, однако в отношении Ярославля есть повод усомниться, что голоса жителей действительно повлияют на конечный выбор объектов, которые попадут в опросный лист. В частности, в распоряжении ИА REGNUM оказался документ за подписью директора департамента городского хозяйства мэрии. В нем приводится предварительный адресный перечень общественных территорий для благоустройства в 2018 году. Он существенно отличается от списка, который предлагается для он-лайн голосования: вместо пяти территорий по каждому району Ярославля оставлено всего три. Можно предположить, что именно они и отобраны в качестве победителей, причем почти месяц назад.

Например, в Дзержинском районе для он-лайн голосования предлагаются пять вариантов — парк 30-летия Победы, бульвар вдоль пр. Дзержинского, Павловский парк, парк Островского, территория у Центра детей и юношества, территория спортивного направления у школы №27. В списке мэрии в наличии всего три варианта: например, из него пропала Павловская роща, за которую сегодня активно голосуют ярославцы.

Аналогичная ситуация и по всем остальным районам Ярославля. В Заволжском районе мэрией к благоустройству предлагается сквер по проспекту Машиностроителей у д. №13 корп.2, парк у Дома культуры «Энергетик», сквер у Дома культуры «Гамма». На сайте губернаторского проекта «Решаем вместе!» жители могут голосовать и за благоустройство аллеи вдоль Тверицкой Набережной, и сквера у Яковлевской церкви.

В Ленинском районе, по версии мэрии, в сформированные предварительные адресные списки-тройки попали парк Юбилейный, сквер у бывшего кинотеатра «Волга», сквер на ул. Зои Космодемьянской, во Фрунзенском районе — парк Судостроителей на проспекте Фрунзе у дома №58, зеленая зона на ул. Ньютона, парк Радиозавода.

Таким образом, можно предположить, что ярославцам предлагают голосовать за уже сформированный и утвержденный список территорий, во всяком случае в областном центре. Остается только ждать — совпадут ли итоги он-лайн голосования, которое завершится 31 января, со списками мэрии.