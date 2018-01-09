Ярославль, 9 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Ярославский общественник Сергей Казанский обратился к мэру Ярославля и председателю муниципалитета с предложением провести 18 марта опрос жителей города. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Он предлагает спросить горожан, что они хотят видеть на Волжской набережной у здания Митрополичьих палат, где планируется построить новую гостиницу. Также общественник хочет выяснить мнение о том, как следует называть органы власти города — мэрию и муниципалитет. Сергей Казанский считает, что их следует назвать «администрацией» и «городской думой».

«Такой опрос логично провести одновременно с президентскими выборами, так как много людей придет на избирательные участки, и им интересно будет высказаться по вопросам местного значения. Понятно, что результаты опроса не будут носить обязательного характера, но позволят власти узнать мнение людей и поступить так, как желают люди. Лично я бы хотел видеть на Волжской набережной парк, а не гостиницу, а муниципалитету вернуть дореволюционное наименование — дума. Слово «мэрия» тоже нам чуждо, привычнее «администрация», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

В 2012 году городские власти уже проводили опрос о целесообразности строительства гостиницы на Волжской набережной. Тогда люди высказались против этого проекта, после чего строительство было заморожено. Однако в 2017 году судебные ограничения были сняты, а власти города и области заявили о возобновлении планов по строительству.

Пока что Казанский не получил ответов от руководителей города, но, вероятнее всего, он будет отрицательным. В регионе на 18 марта уже запланирован опрос: ярославцам предложат выбрать объекты, которые попадут в программу благоустройства «Решаем вместе!»