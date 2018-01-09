Новосибирск, 9 января, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров попал под процедуру банкротства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Алексей Александров на Монстрации 1 мая 2017 года в Новосибирске

На сайте Арбитражного суда сказано, что иск о банкротстве Александрова подал новосибирский предприниматель Сергей Мальцев. Сумма долга — 6,6 млн рублей.

«Признать обоснованным заявление о признании гражданина банкротом и ввести реструктуризацию долгов гражданина», — сказано в решении суда.

Заседание по делу о банкротстве назначено на 30 мая 2018 года.

Как сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Александров, история не совсем простая и таит в себе много подводных камней. Однако раскрывать все подробности разбирательства не стал, упомянув лишь некоторые детали.

«Я выступал поручителем в сделке по разделу бизнеса. Одна из сторон должна была другой виртуальную сумму в 5 млн. Пришли к нотариусу, но он не заверил документы, потому что реальной передачи денег не было. А мне эти деньги как-то вменили из-за того, что я давал поручительство. Но это юридические тонкости, которые не имеют ещё своего логического окончания. Сейчас мои юристы разбираются в ситуации», — пояснил депутат.

Отметим, что Алексей Александров является членом фракции «Единая Россия». В 2016 году он занял третье место на партийных праймериз в Госдуму по Новосибирской области, но федеральный оргкомитет посчитал, что его участие в думской избирательной кампании «несет репутационные риски».

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