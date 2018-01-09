Тукаевский район, Татарстан, 9 января, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Жители Тукаевского района Татарии, исчерпав возможность защиты лебяжьих природных озёр от застройки, ищут помощи у генпрокурора Юрия Чайки и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Под петицией, созданной районными активистами с просьбой проверить законность аренды земли с озёрами и защитить их от уничтожения, в первые несколько часов подписали 100 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации набережночелнинских СМИ, строительные работы на участках начались в апреле 2017 года, но после жалоб местных жителей в дело вмешалась природоохранная прокуратура. Интерес к делу проявил и депутат Малошильнинского сельского поселения Роман Ваганов, которые через депутатские запросы выяснил, что новым арендатором участков является ООО «ГрадРесурс». Земли по документам проходили как участки сельскохозяйственного назначения. Всего компании были переданы три надела, на одном из которых расположено озёро с лебедями.

Весной 2017 года ООО было оштрафовано за нарушение водоохранного режима водоёма и ограничение доступа к водоёму для граждан. Штраф составил 400 тыс. рублей, но компания с ним не согласилась и пыталась оспорить.

21 декабря 2017 года Тукаевский районный суд, куда дело вернулось после Верховного суда Татарии, оставил в силе первоначальное решение о привлечении компании к административной ответственности.

«Точку ставить рано. Тукаевский суд одним решением защитил природу и интересы населения, а другим разрешил продолжать уничтожение озер. Предписание надзорного органа, обязывающее вернуть озера в собственность государства, судом не принято во внимание. Компания «ГрадРесурс» известного бизнесмена Набережных Челнов Фаила Шарифуллина через суд обязала администрацию Тукаевского района продлить еще на три года разрешение на строительство объекта возле Боровецкого леса. Речь идет о нашумевшем доме отдыха, который планируют возвести на участке площадью 128,3 тыс. кв. м у озер», — пишет на своей личной странице в соцсетях Роман Ваганов, вопрошая, почему же у надзорных ведомств не возникло вопроса об ответственности за передачу государственных водных объектов под видом участков сельскохозяйственного назначения.

«Случайности и ошибки исключены, на картах озера отражены водными объектами с характерным абрисом береговой полосы, а работники администрации района, Малошильнинского сельского поселения, как и все жители, хорошо знают эти озера и место их нахождения», — возмущён депутат.

Как следует из материалов судебного дела, имеющегося в базе Арбитражного суда Татарии, 23 июля 2013 года ООО «ГрадРесурс» получило в аренду участок в Малошильнинском сельском поселении. Договор заключен сроком до 9 июня 2060 года. А 18 июля 2016 года исполком Тукаевского района выдал «ГрадРесурсу» на один год разрешение на строительство дома отдыха. 23 мая 2017 года «в связи с большим объёмом земляных работ» ООО обратилось в исполком за продлением разрешения ещё на три года, но исполком отказал в этом. 14 августа 2017 года в суд поступил иск от ООО, в котором оно потребовало признать решение незаконным и обязать продлить разрешение. 4 декабря 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск ООО. 27 декабря исполком обратился в суд с апелляционной жалобой, которая пока не рассмотрена.

По данным публичной кадастровой карты, участок, фигурирующий в этом споре, поставлен на учёт 16 марта 2013 года. Площадь участка — 128 333 кв. м, кадастровая стоимость — 8 258 228,55 рубля. Надел отнесён к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения и предназначен «для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций». Последние изменения в сведения об участке вносились 19 июня 2017 года, но не уточняется, что именно это было.

По информации из ЕГРЮЛ, ООО «ГрадРесурс» создано путём реорганизации в форме выделения юрлица в деревне Старое Клянчино 13 мая 2013 года. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Единственный учредитель — Фаил Шарифуллин. Последний также является соучредителем и учредителем порядка 20 компаний, часть из которых уже ликвидирована, например, ЗАО ХК «Татэлектромаш». Среди действующих — АО «Изоляционный трубный завод» в Набережных Челнах, ЗАО «Камский завод металлоконструкций «Тэмпо», ЗАО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного электрооборудования».