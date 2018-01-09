Киев, 9 января, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Крупнейшим поставщиком угля для Украины по итогам прошлого года оказалась Россия. Об этом свидетельствуют данные украинской государственной фискальной службы, обнародованные сегодня, 9 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каменный уголь

Согласно предоставленной информации, импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 млрд долларов (56,6%), из США — 682 млн долларов (24,9%), из Канады — 182,2 млн долларов (6,6%), на другие страны пришлось 327,6 млн долларов.

В ведомстве отмечают, что Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом — до 2,744 млрд долларов с 1,467 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман утверждал, что украинские государственные компании не закупают уголь, произведенный на территории России.

«Наше задание — построить экономическую и в том числе энергетическую независимость. Мы эту программу выполним… Более того, государственные компании ни одного килограмма российского угля не закупают, и вы это знаете. Мы взяли курс на то, чтобы полностью отказаться от любых зависимостей, особенно от тех, которые были со стороны страны-агрессора», — сказал Гройсман, выступая в Верховной раде.

Согласно последней информации министерства энергетики, запасы угля на Украине на складах теплоэлектростанций с 27 декабря по 3 января текущего года увеличились на 4,9% — до 1,860 млн тонн. В частности, запасы антрацитового угля увеличились на 11% — до 784 тыс. тонн с 706 тыс. тонн. Запасы угля газовой марки увеличились на 0,8% — до 1,076 млн тонн с 1,067 тыс. тонн.

В эфире радиостанции «Голос Столицы» эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что по сути после введения блокады Донбасса Украина работает на российского производителя угля.

«С высокой долей вероятности этот антрацит будет завозится из РФ — по причине того, что угля ресурсно, физически просто уже не осталось ни в США, ни в ЮАР. Следовательно, так или иначе нам придется докупить недостающие объемы в России. Просто нет другого выхода, потому что Россия является крупнейшим производителем антрацита на сегодня вообще в мире, то есть никто больше не добывает такое количество антрацита, как добывает РФ», — объяснил эксперт.

«Нужно очень четко понимать, что даже если Украина закупает антрацит в ЮАР, в США или в Австралии, эти объемы, которые закуплены, они потом замещаются российским антрацитом, то есть, по большому счету, после блокады Донбасса мы работаем на российского производителя. То есть — чем больше Украина импортирует по миру, закупает, тем больше Россия проэкспортирует своего антрацита в зарубежье», — продолжил свою мысль специалист.