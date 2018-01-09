Москва, 9 января, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В то время как средний уровень благосостояния по России в 2018 году будет расти, в ряде регионов страны возможно существенное снижение уровня жизни. При этом наиболее значительный спад эксперты ожидают в Крыму, Ростовской области, Коми и Чечне. Об этом говорится в прогнозе развития российской экономики Финансового университета при правительстве России.

Бедность

Согласно рассчитанному экспертами индексу потребительских настроений по итогам декабря 2017 года, наибольший спад в потребительской активности и в реальных зарплатах ожидается в Республике Крым и Севастополе.

Значение «короткого» индекса, который отражает динамику потребительской активности и реальной заработной платы на ближайшие два месяца, в этих регионах по состоянию на декабрь 2017 года составил — 6,7 и — 6,9 единиц соответственно.

Падение произошло со значительным отрывом от остальных «антилидеров» рейтинга — Ростовской области, Республики Коми и Чеченской республики, чьи индексы составили, соответственно, — 2,8; — 2,7 и — 1,7 единиц.

В Хакасии, Бурятии индекс потребительских настроений составил — 1,5 и — 1,1. В Кабардино-Балкарской республике и Карелии — по — 0,8. Незначительное снижение ожидается в Оренбургской, Псковской, Курганской областях, Санкт-Петербурге. Всего падение уровня жизни ожидается в 13 регионах России с населением более 500 тыс. человек.

В большинстве регионов России значение индекса составило от 0,1 до 4,6 — наибольшие показатели в Хабаровском крае (4,6), Краснодарском крае и Ленинградской области (4,5), Якутии (3,9). Медианное значение примерно совпадает со средним по России — около 1,5.

Следует отметить, что «короткий» индекс не опускался ниже нуля с ноября 2016 года. В соответствии со стабилизацией экономики России в 2017 году это отражало сохранение положительных ожиданий на протяжении года.

Индекс почти достиг шести единиц в июле 2017 года, однако с тех пор он практически непрерывно снижался. Вновь индекс впервые вырос лишь в период с октября по ноябрь — в полтора раза почти до трёх единиц. В декабре значение вновь практически вернулось к осенним показателям.

«Это говорит о некотором снижении потребительской активности и замедлении экономики, тем не менее, несмотря на торможение, в ближайшие месяцы реальная заработная плата в России будет расти», — указывается в прогнозе.

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают роста реальных зарплат в течение ближайших 12 месяцев, «который будет поддержан заметным повышением потребительской активности». Что же касается инфляции, то она ожидается на достаточно низком уровне, хотя и не исключены риски её повышения в первом полугодии 2018 года до 6%.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2017 года реальные зарплаты выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Тем не менее, по данным того же Росстата, в ноябре 2017 года промышленное производство в России снизилось на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Это стало максимальным падением показателя со времён предыдущего крупного кризиса — в октябре 2009 года промышленность упала на 7,4% в годовом выражении.