Ярославль, 9 января, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам безопасности и взаимодействия с органами власти Виктор Левкин перешел на должность советника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Виктор Левкин

По информации источников в мэрии города, саму должность заместителя мэра сократили, однако официально это не подтверждают.

«В настоящий момент Виктор Левкин является советником мэра по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами. О том, что должность заместителя мэра, которую он занимал, будет сокращена, пока ничего не известно» , — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Напомним, экс-начальник регионального УФСКН Виктор Левкин был назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам безопасности и взаимодействия с органами власти 30 января 2017 года. Слухи о том, что он может покинуть мэрию города, появились еще в декабре. По всей видимости, принято решение оставить Виктора Левкина в качестве советника мэра.