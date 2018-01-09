Калуга, 9 января, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Более 20 тысяч гастарбайтеров официально оформили в 2017 году в многофункциональном миграционном центре Калужской области патенты на работу.

Gtrk-kaluga.ru В многофункциональном миграционном центре Калужской области

По данным министерства труда и социальной защиты области, анализ деятельности миграционного центра в прошлом году показал свою эффективность, в связи, с чем было принято решение оказывать полный спектр услуг для иностранцев, прибывающих в калужский регион. Для решения этого вопроса профильном ведомстве была создана в рабочая группа, которой предстоит разработать проект новых помещений, Их планируют построить на площади 5 гектаров уже к 2019 году, — сообщает 9 января ГТРК «Калуга».

Напомним, в 2017 году в Калужской области были поставлены на миграционный учёт 229 тысяч иностранцев.

Основной приток иностранцев в регион идёт из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Молдавии и Армении, а также с Украины. Местами значительного пребывания мигрантов продолжают оставаться Калуга, Обнинск, Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы. Большинство мигрантов предпочитают работать, не нарушая законодательства РФ с оформлением патентов на работу. Так, от патентов, ежемесячный платёж в казну составляет 3900 рублей, в бюджет области поступило более 400 млн рублей.

Между тем, среди прибывших в регион гастарбайтеров немало нелегальных мигрантов. Это люди молодого и среднего возраста, которые приезжают в Россию с двумя целями: приобрести право на легальное пребывание в стране, обретя постоянное местожительство, либо с целью временной трудовой деятельности. Почти 90% незаконных мигрантов прибывают в Российскую Федерацию из стран СНГ, остальные — из стран дальнего зарубежья, в основном из Юго-Восточной Азии.

По-прежнему актуальна в регионе и проблема так, называемых «резиновых квартир». Например, в одной из квартир Обнинска было зарегистрировано 197 иностранцев. По результатам проверок 351 дома возбуждено 2044 уголовных дела.

Контроль над пребыванием, проживанием и трудовой деятельностью мигрантов остается приоритетным направлением в работе органов внутренних дел региона. В 2017 году проведено более 600 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Проверкам подвергнуто свыше 650 объектов строительства, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, торговли, бытового обслуживания и жилого сектора.