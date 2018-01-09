Ереван, 9 января, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Отсутствие президента Армении Сержа Саргсяна на последних рождественских праздниках стало причиной пересудов в обществе.

Администрация президента Армении Одна из последних фотографий Саргсяна при посещении воинской части, распространенное пресс-службой 31 декабря 2017 года.

Так, одна из местных газет, отличающаяся своими провокационными публикациями, сообщила о том, что Саргсян был даже госпитализирован. Впоследствии пресс-секретарь президента Владимир Акопян официально опроверг информацию о госпитализации своего шефа и сообщил, что Саргсян болеет простудой и находится дома.

Аналогичные слухи местные СМИ тиражировали и в эти дни 2017 года, когда пресс-служба Саргсяна сообщила о его зарубежном отпуске.

Кроме того, в отпуск отправился и премьер-министр Карен Карапетян. Официально он проведет отпуск с 8 по 12 января за рубежом, хотя и был инициатором сокращения новогодних праздников до 3 дней.