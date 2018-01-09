Владимир, 9 января, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Во Владимире завершили строительство школы в микрорайоне 8-ЮЗ, которая попала в «зеленую папку» президента Владимира Путина. Формально власти выполнили свои обещания — основные работы окончены. При этом ввод здания в эксплуатацию пока не произошел. Также не завершены и работы по благоустройству.

Чертежная доска

О том, что строительство школы завершено, администрация региона сообщила 29 декабря. Именно до этого срока новое учебное заведение обещали сдать.

«В настоящее время основной объем строительно-монтажных работ завершен. Остается небольшой объем чистовых работ и сезонные работы по благоустройству, которые будут выполнены при благоприятных погодных условиях», — заявил тогда первый заместитель губернатора Алексей Конышев.

Между тем местные СМИ сообщают, что не все так замечательно. Так, по данным портала «Зебра ТВ», готовность школы составляет 95%.

«Мы не говорим о сдаче школы в конце года, мы говорим, что строительные работы завершены. Готовность составляет около 95%. Мелкие отделочные работы будут еще выполняться в корпусе третьем и четвертом. Также облицовка фасада. Но в целом это на объект не влияет. Необходимо будет выполнить окончательные работы по планировке территории, избавиться от мусора в ближайшие дни», — цитирует издание Алексея Конышева.

Акт ввода объекта в эксплуатацию планируют подписать в феврале 2018 года. После этого должны быть проведены еще и сезонные работы — благоустройство территории. Между тем контракт на строительство школы закончился еще в конце декабря. Теперь компания-подрядчик, которая не смогла завершить все работы в максимально сжатые сроки, должна будет выплатить штраф.

Обучение в школе должно начаться уже в 2018 году. Планируется, что здесь будут учиться 1,2 тыс. школьников. Преподавать будут 80 учителей. Заявления от родителей начнут принимать с февраля 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что строительство школы обошлось в 612 млн рублей.

Строительство началось в 2015 году. Однако оно шло крайне медленно. В сентябре 2017 года Владимир Путин на встрече с губернатором Светланой Орловой напомнил о школе. Светлана Орлова заявила, что школу сдадут в конце года.

После этого разговора власти резко активизировались. 19 сентября депутаты городского совета Владимира на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям одобрили изменения в адресную инвестиционную программу города на 2017 год, согласно которым будут выделены средства на строительство школы. Речь шла о 431,7 млн рублей.

В сентябре также поменялась компания-подрядчик. Достраивала школу компания «Энергия ОМ».