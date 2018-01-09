«Как в дешевом туалете»: в Ярославле «отремонтировали» фонтан
Ярославль, 9 января, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Жители Ярославля возмущены качеством работ по ремонту фонтана в парке Мира, выполненные в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общественный резонанс на городском форуме вызвали фото обновленного фонтана, сделанные пользователями. Напомним, работы по благоустройству сквера, ограниченного улицами Городской Вал, Свободы и проспектом Ленина, проводились в рамках проекта «Решаем вместе». Контракт стоимостью 10 млн 356 тыс рублей выиграло ООО «Компсервис», упав до 10 млн 98 тыс рублей. Аукцион был намечен на 11 ноября, срок окончания работ — 18 декабря. Очевидно, что времени на сами работы оставалось, что называется, в обрез. Однако подрядчик вроде бы в сроки уложился, и в конце декабря взору ярославцев предстал обновленный сквер. И если к дорожкам, выложенным тротуарной плиткой, особых претензий пока не возникло, то фонтан горожан неприятно удивил.
Как отмечают ярославцы, облицовка сделана самым дешевым напольным керамогранитом. И это бы еще полбеды — плитка уложена криво, швы замазаны наспех, что выглядит, мягко говоря, неэстетично. Некоторые из жителей предположили, что укладывавшие ее «находились в состоянии алкогольного опьянения». То, что имеет место очевидный брак подрядчика, видно даже неспециалисту. Как результат — буквально через несколько дней часть плитки попросту отвалилась.
После праздников и шквала возмущения ярославцев уже после нового года на объекте появились рабочие, которые пытались исправить самые заметные огрехи и хотя бы вернуть на место отвалившуюся плитку. Но, как видно на фото, сделанных нашим корреспондентом, лучше не стало.
При этом, как пояснили в проектном офисе губернаторского проекта «Решаем вместе!», работы мэрией Ярославля приняты и даже оплачены.
«Я лично отремонтированный фонтан не видел, потому что в полномочиях проектного офиса нет задачи по выезду на приемку каждого объекта. Мы выезжаем, когда есть обращения, жалобы и так далее. Могу сказать, что в декабре город предоставил полный комплект документов на оплату по этому объекту: заключенный муниципальный контракт по итогам аукциона, акт о приемке работ. То есть город их принял, подписаны акты, городские власти затребовали субсидию от области. Плюс акт о приемке работ был подписан и инициативной группой. Мы весь комплект документов передали в региональный департамент ЖКХ», — сообщил руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
При этом он отметил, что если качество работ действительно находится на низком уровне и имеет место брак, то будет инициирован совместный выезд с муниципальной общественной комиссией.
«В нее входят представители общественности, администрации, специалисты. Мы вместе посмотрим, если действительно работы выполнены некачественно, во-первых, выясним, был ли технадзор, а во-вторых, будем настаивать на том, чтобы город в рамках контракта применил санкции к подрядчику. По гарантии он должен будет устранить брак», — сообщил Евгений Чуркин.
Комментариев от мэрии города — каким образом были приняты работы по ремонту фонтана, ИА REGNUM пока получить не удалось.