Ярославль, 9 января, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Жители Ярославля возмущены качеством работ по ремонту фонтана в парке Мира, выполненные в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плитка потрескалась

Общественный резонанс на городском форуме вызвали фото обновленного фонтана, сделанные пользователями. Напомним, работы по благоустройству сквера, ограниченного улицами Городской Вал, Свободы и проспектом Ленина, проводились в рамках проекта «Решаем вместе». Контракт стоимостью 10 млн 356 тыс рублей выиграло ООО «Компсервис», упав до 10 млн 98 тыс рублей. Аукцион был намечен на 11 ноября, срок окончания работ — 18 декабря. Очевидно, что времени на сами работы оставалось, что называется, в обрез. Однако подрядчик вроде бы в сроки уложился, и в конце декабря взору ярославцев предстал обновленный сквер. И если к дорожкам, выложенным тротуарной плиткой, особых претензий пока не возникло, то фонтан горожан неприятно удивил.

Плитка потрескалась

Ярославцы недоумевают — как можно принять такую работу?

Как отмечают ярославцы, облицовка сделана самым дешевым напольным керамогранитом. И это бы еще полбеды — плитка уложена криво, швы замазаны наспех, что выглядит, мягко говоря, неэстетично. Некоторые из жителей предположили, что укладывавшие ее «находились в состоянии алкогольного опьянения». То, что имеет место очевидный брак подрядчика, видно даже неспециалисту. Как результат — буквально через несколько дней часть плитки попросту отвалилась.

Результат срочного ремонта «отремонтированного» фонтана

Плитка уложена криво

Отремонтированный фонтан

После праздников и шквала возмущения ярославцев уже после нового года на объекте появились рабочие, которые пытались исправить самые заметные огрехи и хотя бы вернуть на место отвалившуюся плитку. Но, как видно на фото, сделанных нашим корреспондентом, лучше не стало.

При этом, как пояснили в проектном офисе губернаторского проекта «Решаем вместе!», работы мэрией Ярославля приняты и даже оплачены.

«Я лично отремонтированный фонтан не видел, потому что в полномочиях проектного офиса нет задачи по выезду на приемку каждого объекта. Мы выезжаем, когда есть обращения, жалобы и так далее. Могу сказать, что в декабре город предоставил полный комплект документов на оплату по этому объекту: заключенный муниципальный контракт по итогам аукциона, акт о приемке работ. То есть город их принял, подписаны акты, городские власти затребовали субсидию от области. Плюс акт о приемке работ был подписан и инициативной группой. Мы весь комплект документов передали в региональный департамент ЖКХ», — сообщил руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

При этом он отметил, что если качество работ действительно находится на низком уровне и имеет место брак, то будет инициирован совместный выезд с муниципальной общественной комиссией.

«В нее входят представители общественности, администрации, специалисты. Мы вместе посмотрим, если действительно работы выполнены некачественно, во-первых, выясним, был ли технадзор, а во-вторых, будем настаивать на том, чтобы город в рамках контракта применил санкции к подрядчику. По гарантии он должен будет устранить брак», — сообщил Евгений Чуркин.

Комментариев от мэрии города — каким образом были приняты работы по ремонту фонтана, ИА REGNUM пока получить не удалось.