Вильнюс, 9 января, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Немецкая консультационная компания DB Engineering & Consulting GmbH составит долгосрочную стратегию и бизнес-модель проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica. Об этом сегодня, 9 января, сообщило издание «РЖД-Партнер».

Gintare.saulyte Укладка путей для тоннеля Rail Baltica

Соответствующий договор между DB Engineering & Consulting GmbH и RB Rail AS (совместное предприятие Латвии, Литвы и Эстонии, созданное для реализации проекта) был подписан 8 января. Таким образом, немецкая компания подготовит долговременную стратегию этапа реализации проекта и бизнес-модель этапа работы уже построенной магистрали. Обойдется всё это в 360 тыс. евро, в эту сумму не входит налог с оборота.

Стратегия реализации Rail Baltica рассчитана на 8 лет, а бизнес-модель — на 10 лет. Предполагается, что план будет утвержден летом 2018 года и будет обновляться каждый год.

Напомним, что часть дороги Rail Baltica уже построена, а в отношении всей магистрали политики из Латвии, Литвы и Эстонии неоднократно заявляли, что экономическое обоснование проекта просчитано и дорога точно будет прибыльной.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Все надежды на подключение к Rail Baltica финских железных дорог весьма призрачны, потому как Финляндия использует «русскую железнодорожную колею» и перепрошивать её на «европейский стандарт» не собирается.

Политики Литвы, Латвии и Эстонии прекрасно понимают, что активное проталкивание проекта отсоединения от БРЭЛЛ и строительство Rail Baltica — это единственный шанс получить вожделенное финансирование, и прикладывают все усилия для получения денег из ЕС на эти бессмысленные с экономической точки зрения проекты.

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Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

На сегодняшний момент уже построен участок длиной 123 километра от границы Литвы с Польшей до Каунаса. Инвестиции составили 364,5 млн евро. Следующим этапом строительства будет прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.