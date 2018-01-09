Ереван, 9 января, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился за последние 6 лет с 56% до 75%. Доля доллара за тот же период снизилась с 35% до 19%, говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. На него приходится, в зависимости от направления платежей, 50−80%. Почему национальные валюты используются лишь в ограниченной мере, а страны ЕАЭС по-прежнему широко используют доллар и евро во взаиморасчетах? Пытаясь найти ответ на данный вопрос, аналитики банка провели опрос высокого уровня.

Расчеты между странами ЕАЭС в рублях составляют более $69 млрд, в долларах США — примерно $18 млрд, в евро — около $5 млрд. Результаты опроса свидетельствуют, что использование национальных валют ЕАЭС во взаимных сделках устраняет для многих предпринимателей нежелательные валютные риски, сокращает экономические и регуляторные барьеры для участия во внешнеэкономических операциях, содействует укреплению макроэкономической стабильности, а также развитию национальных финансовых рынков и посредников. Следуя этой логике, доля национальных валют ЕАЭС в расчетах в последние годы растет.

Оценивая препятствия для усиления роли национальных валют, респонденты из 5 государств ЕАЭС указывали на комплексность действия различных негативных факторов. В качестве 3 главных по значимости ограничителей указывались высокие валютные риски, сложившиеся бизнес-практики и отсутствие экономических стимулов использования национальных валют вместо резервных.

Опрос подтвердил, что основные причины, препятствующие усилению роли национальных валют во взаиморасчетах между государствами — членами ЕАЭС, имеют макро‑ и микроэкономическую природу. Это более высокие транзакционные издержки, низкая ликвидность по сравнению с долларом, неустойчивость валют ЕАЭС к внешним шокам, остающиеся высокими инфляционные ожидания и неопределенность относительно перспектив российской экономики.

ЕАБР Ответы на вопрос об основных препятствиях для роста роли национальных валют стран ЕАЭС

«На текущий момент большинство национальных финансовых рынков отличает низкая емкость и ликвидность, а также в ряде случаев — отсутствие важных сегментов, необходимых для эффективной поддержки повышения роли национальных валют», — отмечают авторы доклада.

Из всех стран ЕАЭС биржевой срочный рынок, на котором теоретически могут быть внедрены механизмы хеджирования валютных рисков по операциям с использованием валют стран союза, существует в России, Армении и Казахстане. Но даже в структуре биржевых срочных рынков России и Армении отсутствуют инструменты, позволяющие хеджировать риски сделок по обмену валют стран ЕАЭС без использования в качестве промежуточной иной резервной валюты. Даже на крупном рынке срочных валютных сделок в России почти весь оборот приходится на фьючерсы на доллар США и евро, и полностью отсутствуют фьючерсные и опционные контракты на валюты стран ЕАЭС. На крайне малом срочном рыке Армении в обращении находится только фьючерс на доллар, но и по нему сделки единичны.

«Преодоление указанных препятствий возможно на пути поступательного развития национальных экономик ЕАЭС и интеграционных процессов, улучшения инвестиционного климата, углубления разделения труда и диверсификации экономик, формирования транснациональных корпораций, оперирующих на евразийском пространстве, разработки и реализации совместных инвестиционных проектов, развития единого финансового рынка, а также обозначения приоритета в интеграционных процессах для малого и среднего бизнеса. Таким образом, в плане рекомендаций дан четкий ответ — «эволюция лучше революции», — считают авторы доклада.

В качестве главных мер по усилению роли национальных валют авторы доклада видят развитие рынка капитала, доступность кредитования в национальных валютах и общие проекты в реальном секторе и инфраструктуре. Также отмечена необходимость обеспечить симметричную защиту прав собственности, упорядочение деятельности госорганов и судов в этой сфере.

Особую роль на текущем этапе, по мнению участников опроса, играет развитие инвестиционного сотрудничества, промышленной и технологической кооперации, реализация совместных инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС. В этой связи устранение препятствий на пути инвестиционных потоков рассматривается респондентами в качестве ключевого направления интеграции. В качестве «точек роста» использования национальных валют видятся развитие малого и среднего бизнеса, а также приграничного сотрудничества.

Потенциал для усиления роли национальных валют ЕАЭС есть. Аналитики банка приводят данные проведенного опроса: 59% респондентов из числа представителей бизнеса и экспертного сообщества ожидают увеличения роли национальных валют во взаиморасчетах. Только 17,4% считают, что их роль уменьшится. И это несмотря на то что, по мнению большинства респондентов, последствия валютного кризиса в России в конце 2014 — начале 2015 года до сих пор не преодолены и сохраняется высокая вероятность возникновения таких кризисов в будущем.