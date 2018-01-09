Ярославль, 9 января, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выделило 17,7 млн рублей двум монастырям Ярославской митрополии в виде субсидии религиозным организациям. Эти деньги пойдут на оплату реставрационных работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Реставрация Спасо-Яковлевского монастыря

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Самая большая сумма — 15,2 млн предназначается Кирилло-Афанасьевскому монастырю в центре Ярославля на реставрацию ограды с башней, башней-часовней Спаса Нерукотворного и кельями, а также на разработку проектно-сметной документации по восстановлению иконостаса и киотов Спасо-Пробоинской церкви. Реставрация монастыря активно шла в течение всего прошлого года.

2,5 млн рублей получит Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове на реставрацию братских келий. Деньги предусмотрены в бюджете 2017 года, на основании решения комиссии по предоставлению субсидии религиозным организациям Ярославской области.