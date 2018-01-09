Донецк, 9 января, 2018, 09:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 8 января, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии один раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били восемь раз, сообщают 9 января пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки обстреляли село Нижнее Лозовое из миномета калибра 120 мм.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины восемь раз. ВСУ применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь украинских войск попали населенные пункты Докучаевск, Спартак, Крутая Балка и Зайцево.

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Штаб «АТО» зафиксировал шесть случаев обстрела своих позиций со стороны республик. По данным украинского командования, трое солдат ВСУ получили ранения.

Напомним, с 23 декабря в Донбассе объявлено «новогоднее» перемирие. Тем не менее украинские силовики продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, используя артиллерию, минометы и другое тяжелое вооружение.