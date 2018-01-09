Москва, 9 января, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Выбрасывать окурки из движущегося транспорта — железнодорожного и автомобильного — запретил премьер-министр России Дмитрий Медведев, подписав постановление «О внесении изменений в Правила противопожарного режима».

Окурок

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в документе.

Кроме того, присутствующим на уборке зерновых культур и заготовке кормов запрещается курить вне специально оборудованных мест.

Такие меры, в соответствии с решением правительства, позволят повысить уровень безопасности на территориях, прилегающих к дорогам и населенным пунктам.

Ранее Минздрав РФ предлагал ввести так называемый «экологический налог на окурки». По замыслу чиновников, оплачивать такой налог должны будут табачные компании, а главный мотив заключается в том, что окурки являются одним из распространенных видов отходов.

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