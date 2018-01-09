Берлин, 9 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Группа учёных из Германии и Египта нашла способ ускорения межмолекулярных реакций при помощи инфракрасного лазера. Об этом сообщается в журнале Nature Chemistry.

Лазер

Учёные ускорили протекание химической реакции без повышения температуры. Они взяли за основу реакцию образования уретанов из изоцианатов и спиртов. С помощью лазера ни смогли ускорить реакцию образования уретанов на 24%.

Это стало возможным вследствие того, что разные химические связи колеблются на разных частотах. Поэтому разные связи можно ускорять отдельно, подбирая нужную частоту.

«Наш метод позволяет как ускорять, так и замедлять реакции. Это откроет новые возможности для оптимизации любых химических процессов», — сказал один из авторов исследования Карстен Гейне.

Ранее учёным удалось провести ускорение химических реакций с помощью электростатического поля.