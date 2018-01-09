Самара, 9 января, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Рекомендованные розничные цены на автомобили «АвтоВАЗа» в январе 2018 года выросли в среднем на 2,5%, об этом 9 января сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на руководство двух дилерских компаний.

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Например, седан LADA Vesta в базовой комплектации сегодня обойдется покупателю в 569 тыс. 900 рублей. Стоимость автомобиля выросла на 2,7% (в абсолютном выражении — на 15 тыс. рублей).

Седан LADA Granta в базовом варианте подорожал на 2,6% (10 тыс. рублей), таким образом, сейчас его можно приобрести за 399 тыс. 900 рублей.

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Кроссовер XRAY также увеличил свою стоимость — на 2,5% (15 тыс. рублей), эту машину сегодня можно приобрести за 614 тыс. 900 рублей.

Представители дилерских компаний напоминают, что подобное повышение цен является для «АвтоВАЗа» традиционным.

Например, в январе 2017-го года автопроизводитель так же увеличил стоимость своих машин, в среднем — на 2%. Впоследствии, в течение 2017 года цены менялись только один раз — в сентябре 2017-го была увеличена стоимость модели Vesta.