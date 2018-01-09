Южно-Сахалинск, 9 января, 2018, 08:25 — ИА Регнум. На юге Сахалинской области из-за пришедшего в регион циклона ограничили движение междугородних автобусов. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ограничения ввели в 12 часов дня 9 января.

Циклон

На данный момент приостановлено движение по трём маршрутам: Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Углегорск и Южно-Сахалинск — Макаров. Добровольно отказаться от поездок в указанных направлениях либо иначе спланировать маршрут спасатели также рекомендуют водителям легкового транспорта.

Время возобновления движения автобусов необходимо уточнять у дежурных диспетчеров регионального ГКУ «Управления автомобильных дорог», добавили в пресс-службе МЧС.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, циклон пришёл в Дальневосточный регион ещё в конце декабря 2017 года. На Сахалине была закрыта паромная переправа Ванино — Холмск, а 2 января по северной части области прошёлся мощный ураган, повредивший крыши домов и коммуникации.

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