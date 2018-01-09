Бишкек, 9 января, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Министерству финансов Киргизии Евросоюз выделил 10 млн евро на развитие образования, сообщает 8 января пресс-служба киргизского ведомства.

Деньги

Согласно сообщению, ЕС поддерживает финансово киргизскую «Стратегию развития образования до 2020 года» и «План действий на 2016−2017 годы». Для этого Евросоюз готов выделить Киргизии 36 млн евро. Переданные киргизскому министерству образования 10 млн евро стали частью программы поддержки страны.

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Отмечается, что программа поддержки ЕС заключается в содействии реформированию систем общего и профессионально-технического образования в Киргизии, повышению качества образования и улучшению управления государственными финансами.

Также средства ЕС пойдут на закупку учебников и проведение интернета в киргизских школах.

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Напомним, п словам представителя ЕС в Бишкеке Чезаре Де Монтиса, в 2016 году Евросоз выделил Киргизии 34,5 млн евро, из которых 10 млн евро были направлены на развитие образовательного сектора, 4,25 млн евро — на поддержку социальной сферы, 5 млн евро — на реформу избирательной системы.