Париж, 9 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером 2017 года по версии журнала France Football. Об этом 8 января сообщается на сайте издания.

Walterlan Papetti Зинедин Зидан

Зидан получает эту награду второй год подряд. Ранее 45-летний специалист был признан лучшим французским тренером по итогам 2016 года.

Отмечается, что в ходе голосования Зидан намного опередил главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и рулевого «Лиона» Бруно Женезио.

Напомним, в сезоне 2016/17 «Реал» под руководством Зинедина Зидана завоевал пять трофеев, в том числе чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Зинедин Зидан признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

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