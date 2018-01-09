Москва, 9 января, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время в распоряжение Российской армии поступит новое оружие. Речь идёт о новой модели авиационной бомбы под названием «Дрель». Как сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин, государственные испытания планирующей бомбы начались в 2016 году и должны завершиться в 2018 году. После это она будет принята на вооружение Российской армии.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме Хмеймим. Сирийская Арабская Республика

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«Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибра 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами», — уточнил представитель «Техмаша».

Трехметровая бомба может планировать без двигателя на расстояние до 30 километров, корректируя свой полет по сигналам ГЛОНАСС. Боеприпас оснащен комплексом защиты от ПВО и РЭБ — засечь летящую бомбу радаром и тем более сбить практически невозможно. Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника.

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Кроме того, по словам главы «Техмаша», на 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний автоматического гранатометного комплекса «Балкан». Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» является новейшей разработкой в области отечественного гранатометного вооружения. Он обеспечивает повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в два раза по сравнению со штатными 30-мм комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Минобороны представило новый бронемобиль для воздушно-десантных войск. Серийно получать батальонные комплекты десантируемых бронированных автомобилей, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Тайфун-ВДВ», воска начнут уже с 2019 года.