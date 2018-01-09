Москва, 9 января, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 января завершились в небольшом плюсе. На минувшей неделе стоимость Brent повышалась до $68,25 на фоне сокращения запасов нефти в США и роста политической напряженности в Иране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Отчет минэнерго США был опубликован 4 января. Согласно последним данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,4 млн баррелей.

5 января покупатели отступили от достигнутого максимума $68,25 к $67,25. 8 января цена торговалась в боковом тренде между уровнями $67,40 — $67,95.

Помимо сокращения запасов нефти в США, трейдеры в торговых решениях опираются на пятничные данные от Baker Hughes, отразившие еженедельное снижение количества буровых установок в США.

Бычий тренд не сломлен, а значит, ралли может продолжиться до $69,60 (максимум 6 мая 2015 года). Поддержкой выступает уровень $67,25. Если она не устоит, по нефти начнется коррекция до $66,30.

Напомним, 8 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,23%, до $67,62 за баррель, WTI — на 0,50%, до $61,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,89 за баррель.

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