Москва, 9 января, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Курс рубля год собаки начал с роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На фоне продолжения нефтяного ралли и тонкого рынка на Мосбирже 4 января курс доллара снижался до 56,80 руб., курс евро — до 68,51 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Цена на Brent повышалась до $68,25, вплотную приблизившись к максимуму $69,60 от 06.05.2015 . На внутреннем валютном рынке объемы упали в шесть раз от средних значений.

5 января рублёвые пары торговались в узких коридорах. Торги по ним завершились разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и незначительно укрепился к евро. На рынке Форекс доллар закрылся в плюсе перед выходными после выхода неоднозначных данных по рынку труда в США.

Отчет показал, что в декабре рост рабочих мест в стране замедлился больше, чем ожидалось. Общий пересмотр показателей за октябрь и ноябрь составил минус 9 тыс. рабочих мест. Отчет вытянули рост месячной зарплаты и низкая безработица на уровне 4,1%.

8 января цена на Brent торговалась в боковом тренде между уровнями $67,40 — $67,95. Мосбиржа не работала по случаю национального праздника.

9 января на торгах в Азии цена вернулась к уровню $68,19 (+0,46%). Трейдеры в торговых решениях опираются на пятничные данные от Baker Hughes, отразившие еженедельное снижение количества буровых установок в США, а также сокращение запасов нефти в США.

На растущей нефти и ослаблении американской валюты на рынке Форекс в начале месяца покупатели не смогли защитить уровень 57,50 руб. Его пробой открыл продавцам дорогу к 56 руб.

Курс доллара вернулся к сентябрьскому минимуму 56,78 руб. Зона 56,78 (минимум 07.09.17) — 56,98 (минимум 16.10.17) является временной поддержкой для доллара. Если устоит, то пара доллар/рубль восстановится до 57,80 руб.

Пока на рынке нефти не начнется нисходящая коррекция, от рубля не стоит ожидать ослабления. Рублёвая стоимость бочки составляет 3887 рублей — комфортная цена для российского бюджета. По нефти ближайший уровень сопротивления $69,60 (максимум 06.05.15).

Укрепление доллара сдержит рост курса рубля против него на открытии Мосбиржи. А вот против единой валюты рубль откроется ростом, так как евро подешевел на Форекс в рамках технической коррекции. По паре евро/рубль ожидается консолидация около $68,50 с границами 68,50—68,90 руб.

Напомним, 5 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 14,25 коп. (+0,25%), до 56,98 руб., курс евро снизился на 2 коп. (-0,03%), до 68,67 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $539,3 млн (-24,1%), евро/рубль — 18,7 млн евро (-63,6%).

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