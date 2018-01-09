Чита, 9 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Забайкалец, впервые прибывший в Красноярск для участия в танцевальном фестивале Hot Winter in Siberia, неожиданно скончался прямо на танцполе. Некоторые подробности ЧП, произошедшего в ночь со 2 на 3 января сообщил один из организаторов этого мероприятия Андрей Корзун в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, танцовщик вышел для очередного выступления и внезапно упал.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Церковные свечи

«Оказанная первая помощь не помогла, бригада скорой помощи констатировала смерть», — отмечает Андрей Корзун.

Позднее, когда было сделано медицинское освидетельствование, выяснилось, что участник фестиваля страдал сердечно-сосудистым заболеванием, требующим лечения и профилактики, но в личных вещах необходимых препаратов не обнаружилось, — отметил организатор фестиваля.

«Это был его первый выезд не только на фестиваль. Он вообще впервые выехал за пределы своей области (не считая рабочей поездки в Китай), впервые увидел Байкал по дороге в Красноярск. И очень много рассказывал, как он готовился к этой поездке, как посещал занятия в танцевальной школе Читы…», — вспоминает Андрей Корзун.

Фестиваль Hot Winter in Siberia считается одним из самых масштабных в России. Он был создан на базе школы сальсы, и судя по интервью с организатором, опубликованному на «Ленте.Ру», физическая нагрузка участников фестиваля была весьма существенной.

«Мы предоставляем гостям фестиваля много возможностей. Они могут, например, по 15 часов в сутки изучать только свой танец. Конечно, за неделю, когда около ста часов занимаешься одним направлением, твое мастерство вырастает в разы», — отмечал Андрей Корзун.

В некрологе по поводу случившегося, он, в частности, отметил:

«Мы всегда говорим и делаем Hot Winter как семейный фестиваль, куда многие приезжают каждый год. Здесь начинается Дружба, Любовь, складываются семьи, и вот впервые за 11 лет случилась и другая сторона жизни — Смерть».

По информации, опубликованной в группе, 7 января молодого человека доставили «грузом-200» в Читу, а сегодня, 9 января его похоронят в Кыре (райцентр в Забайкалье).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2008 года смерть на ледовой арене постигла 19-летнего игрока омского «Авангарда» Алексея Черепанова. Спортсмен тоже неожиданно потерял сознание во время игры. Спасти его не удалось.