Украине предложили вернуть полстраны России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Чья оккупация? Украине предложили вернуть часть страны РФ;
- По два евро на войну: в Литве жителей просят «сброситься» для Украины;
- Сорвать планы: 13 дронов использовали боевики для атаки на базы РФ в Сирии;
- Протесты в Тунисе: рост цен вывел людей на улицы;
- Под натиском: специальный штаб развития ОПК в условиях санкций создан в России;
- Сократить или оптимизировать? В России хотят повысить эффективность работы госорганов.