Казань, 9 января, 2018, 06:15 — ИА Регнум. В казанском обанкроченном банке конкурсный управляющий выявил шесть сомнительных сделок на общую сумму свыше 262,117 млн рублей. Сейчас их пытаются оспорить в суде. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту отчуждения ценных бумаг, принадлежащих «Анкор банку», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Также Следственным комитетом России расследуется ряд уголовных дел по хищению банковского имущества, которое прошло под видом выдачи кредитов гражданам и компаниям, а также под видом сделок с ценными бумагами. По результатам этого разбирательства будет дана оценка о возможном преднамеренном банкротстве банка.

Конкурсный управляющий в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» продолжает работу по выявлению сомнительных сделок и отмене сделок, совершённых в период финансовых проблем банка.

Напомним, АО «Анкор банк сбережений» 3 марта 2017 года было лишено лицензии. А 10 апреля 2017 года его признали банкротом, на год в отношении него было установлено конкурсное производство. Заседание суда, на котором рассмотрят вопрос продления процедуры несостоятельности, намечено на 10 апреля 2018 года.

К началу декабря 2017 года перед кредиторами первой очереди погашены долги в объёме 0,38% суммы установленных требований — 19,864 млн рублей. При этом, по данным бухгалтерского баланса, на дату отзыва лицензии банк имел обязательства на сумму свыше 6,468 млрд рублей, из которых 5,38 млрд рублей — по вкладам физлиц. В реестр кредиторов включены 740 заявителей, которым банк должен 5,613 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Анкор банк» был зарегистрирован ЦБ РФ 9 декабря 1992 года и до сентября 2009 года работал под именем «Татэкобанка». Учредителями являлись Госкомприроды РТ, Научно-технический центр «Экология» и факультет экологии КГУ. С 2015 года основным акционером банка является основатель ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» Андрей Коркунов. Его доля в казанском банке составляет 49,79%. Ещё 23,26% принадлежат Вадиму Федорову и 11,95% Евгению Макею. Среди крупных акционеров также Антон Астахов — 9% и известный бизнесмен из Казани Павел Сигал (доля — 1,02%).