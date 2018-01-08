Берлин, 8 января, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Странам Европейского союза, пытающимся сохранить позиции содружества на международной арене, следует остановить массовый приток мигрантов из третьих стран. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на конференции в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся. Порой кажется, что она разрывает ЕС», — сказал дипломат.

Глава МИД Германии также добавил, что Европейский союз должен вновь стать крупным международным игроком. Для достижениях таких целей, считает дипломат, странам содружества необходимо преодолеть «внутренние разногласия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Европейская комиссия уже подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках евросоюзной программы по релокации мигрантов.

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