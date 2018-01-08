Челябинск, 8 января, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В Челябинске жители жалуются на обилие свалок, а в южноуральском городе Карталы негодуют по поводу избиения матерью двух детей. Обсуждение выплеснулось на форумы и в социальные сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jes Мусорный контейнер

Об избиении детей в городе Карталы стало известно 7 января. Тревогу подняла одна из местных жительниц.

Как она заявила в интернет-группе «Подслушано в Карталах», 6 января девочка двух лет и мальчик четырёх лет были доставлены в местную больницу с ожогами.

«Со слов детей их избила мама кипятильником. Дети поступили в больницу практически без одежды», — написала женщина.

Также она отметила, что детям нужна помощь горожан. Необходимы колготки, футболки, обувь и т.д.

Впрочем, в полиции затем уточнили, что ожогов на детях нет. Их избили проводом от кипятильник. Семья считается неблагополучной и состоит на учёте в полиции. Сейчас в отношении матери детей идёт проверка.

Ещё одна возмутившая жителей Челябинска проблема — обилие мусора возле контейнерных площадок. По словам граждан, в новогодние праздники его убирали не так часто, как требовалось.

Фотографии свалок возле мусорных контейнеров опубликованы в социальных сетях. При этом отметим, что жалуются не все горожане. Некоторые заявляют, что мусор у них вывозят регулярно.

Коммунальщики, в свою очередь, отмечают, что работают по графику. Муниципальный «Городской экологический центр» просит граждан сообщать о фактах скопления мусора они просят сообщать им.

Кроме того, ещё перед новогодними праздниками данная организация заявляла о том, что будет вывозить твёрдые бытовые отходы без выходных и перерывов. Однако тогда коммунальщики отмечали, что работу могут осложнить легковые машины, брошенные возле контейнерных площадок или на подъездных путях к ним.

Более того, в «ГорЭкоЦентре» напомнили о случаях, когда из-за оставленных таким образом машин мусор не удавалось вывезти в течение нескольких дней.