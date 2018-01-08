Киев, 8 января, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Украинские националисты разблокировали вход в Киево-Печерскую лавру. Об этом говорится в сообщении одной из «общественных организаций» на странице в соцсети Facebook.

Falin Киево-Печерская лавра

«Акция возле Киево-Печерской лавры завершилась», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января 2018 г. несколько десятков украинских националистов устроили акцию протеста у стен Киево-Печерской лавры.

Молодые люди, обнаружившие «штаб сепаров и эфэсбэшников», заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

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