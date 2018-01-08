Киев, 8 января, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, дал признательные показания. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Apostrophe.ua Ирина Ноздровская

«Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам, — написал депутат. — Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства — более чем достаточно».

По его словам, юриста Ноздровскую убили из-за ее профессиональной деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке в Киевской области 1 января 2018 г. По факту убийства женщины было возбуждено уголовное дело.

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