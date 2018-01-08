Школьный автобус перевернулся на севере Италии
Рим, 8 января, 2018, 21:36 — ИА Регнум. На севере Италии попал в ДТП школьный автобус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных спасателей.
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Итальянские школьники
Авария произошла в понедельник, 8 января, на автомагистрали в провинции Мантуя. По последним данным, в результате инцидента пострадали 23 ребенка.
«Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в больницу, — передает вещатель. — Серьезных травм никто из них не получил».
Отмечается, что в момент ДТП в пассажирском транспортном средстве находились 50 учеников. Предварительная причина аварии — резкое ухудшившееся самочувствие водителя автобуса.
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