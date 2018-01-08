Тюмень, 8 января, 2018, 20:59 — ИА Регнум. По факту пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Тюменской области.

Следственный комитет России

ЧП произошло в понедельник, 8 января, в одной из квартир дома № 4 по улице Олимпийской.

По версии следствия, неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир. В ходе тушения пожара в одном из помещений было обнаружено тело мужчины.

«Следователи регионального СКР осматривают место происшествие и выясняют причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января 2018 г. в Тюмени в девятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. ЧП произошло в проезде Ткацкий.

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