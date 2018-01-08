Екатеринбург, 8 января, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Екатеринбург пока не сумел справиться с дефицитом питьевой воды. Перекачивать жидкость из Челябинской области будут до конца января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666-1670

Дефицит в Макаровском водохранилище возник к осени 2017 года. Причиной этого был слабый паводок. Перекачивать воду начали в октябре, традиционно из Нязепетровского водохранилища. К началу 2018 года планировалось восполнить дефицит. Но не удалось.

Всего для ликвидации дефицита было необходимо закачать 25 млн кубометров воды. По расчётам, ежемесячный приток должен был находиться на отметке шесть-восемь кубометров. Однако в ноябре приток упал до четырёх кубометров.

В результате того, что закачано сейчас, хватит лишь до середины марта. А паводок ожидают в середине апреля, и до него городу нужно продержаться с запасами воды.

Поэтому муниципальное предприятие «Водоканал» и приняло решение продлить сроки перекачки до конца января.

При этом отметим, что перекачка стоит денег. Каждый месяц город платит за неё 34 млн рублей.