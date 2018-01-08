Киев, 8 января, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, задержан на Украине. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк телеканалу «112 Украина».

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«Мы подтверждаем, — отметил Шкиряк. — Объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции».

Советник министра внутренних дел Украины добавил, что задержанный в настоящее время находится под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 г. в Киевской области в реке нашли тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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