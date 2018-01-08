Тюмень, 8 января, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Пожар в многоэтажном жилом доме в Тюмени ликвидирован. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Из жилого дома эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека, — говорится в сообщении. (…) В настоящий момент пожар ликвидирован».

Отмечается, что в тушении пожара, площадь которого составила около 1500 квадратных метров, было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек личного состава МЧС.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января в Тюмени в девятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. ЧП произошло в проезде Ткацкий №6.

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