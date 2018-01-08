Анкара, 8 января, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Турция продлит еще на три месяца режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный после провалившегося госпереворота 2016 года. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил вице-премьер страны Бекир Боздаг после заседания кабмина под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, тема режима ЧП будет значиться в повестке очередного заседания Совета национальной безопасности страны, после чего будет рассмотрена кабинетом министров.

«Решение вступит в силу после утверждения в парламенте», — пояснил вице-премьер Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка государственного переворота. В ходе акции погибли около 250 человек, порядка 2 200 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил в организации путча религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Гюлен отверг подобные обвинения.