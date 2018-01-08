Ереван, 8 января, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Он был таким — единственным в своем роде, оригинальным во всем, неповторимым вплоть до мелочей. Он был личностью — беспрецедентной, непредсказуемой, личностью с большой буквы. 8 января исполнилось 20 лет, как с нами нет выдающегося ученого, академика, врача по призванию и просто хорошего человека — Лемика Унановича Назарова.

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Многое изменилось с его приездом в Армению. Многие гордились тем, что Армения может похвастаться таким великим достижением — основанием Научно-исследовательского института проктологии, где спасались жизни тысяч и тысяч людей. А кому-то это просто мешало жить.

Но, несмотря на это, Назаров сумел стать именно тем, о ком можно было с уверенностью сказать: пришел, увидел, победил!

Спасибо — сказал он нам, а не мы ему…

Он жил своим делом, институтом, наукой. В это было вложено все — здоровье, энергия, время, силы, одним словом, жизнь.

Его глаза были переполнены счастьем и благодарностью больных, поступивших к нему чуть живыми и уходящих от него самостоятельно, переполненными чувством благодарности. Он переживал за каждого, как будто это был самый близкий и родной ему человек.

Его улыбка — добрая и искренняя, открытая и обезоруживающая любого, даже самого закрытого человека.

Его нет с нами, но сегодня тысячи тысяч людей, несомненно, помянут его добрым словом и улыбкой — родные и близкие, ученики и последователи, все те, которые сегодня здоровы благодаря ему, его золотым рукам. И пока хоть одна такая улыбка озаряет и согревает хотя бы одно человеческое сердце, его доброе имя живет в памяти таких сердец.

В январе 1998 года его не стало. Он был из последних, кому в то тяжелое время удалось пройти огонь и воду, удержаться на плаву, увековечить себя в истории последних представителей Российской школы врачей-ученых, вошедших в историю медицины Армении, последним из могикан.

Многое изменилось с его уходом. Покидая этот суетный мир, оставляя свой институт, свое детище, именуемое всеми «Белым домом», и взращенное поколение врачей, он вряд ли предполагал, что несколько лет спустя от всего этого останется только имя.

Помнится, кто-то из великих сказал, что по жизненному пути человек проходит лишь раз. Так пусть же он совершает достойные поступки, пусть же он не упускает удобного случая, ибо по этому пути он больше никогда не пройдет.

В 1958 году Лемик Назаров окончил лечебный факультет I Московского МИ. Работал в ЦКБ им. Н. А. Семашко, в Институте он­кологии им. Герцена (1960−1969), зав. онколого-проктологическим отделением научно-исследовательской лаборатории Минздрава России (1969−1974), зав. кафедрой проктологии Ереванского института усовершенствования врачей (1975−1990), директором НИИ проктологии Минздрава РА (1985−1998).

Является одним из основоположников школы проктологии в Армении, под его руководством был организован Институт проктологии МЗ РА, где он был директором до конца жизни. Автор 155 научных публикаций, в том числе двух моно­графий и шести авторских свидетельств.

Лусине Назарова