Тюмень, 8 января, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Тюмени в девятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарники

ЧП произошло в понедельник, 8 января, в проезде Ткацкий №6.

«В проезде Ткацкий №6 в г. Тюмени произошло загорание утеплителя с 1 по 7 этаж на площади 500 квадратных метров с распространением на кровлю здания, — говорится в сообщении. — Погибших и пострадавших нет»

Отмечается, что из горящего дома всего были эвакуированы 138 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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