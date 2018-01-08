В Тюмени горит жилой многоэтажный дом
Тюмень, 8 января, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Тюмени в девятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пожарники
ЧП произошло в понедельник, 8 января, в проезде Ткацкий №6.
«В проезде Ткацкий №6 в г. Тюмени произошло загорание утеплителя с 1 по 7 этаж на площади 500 квадратных метров с распространением на кровлю здания, — говорится в сообщении. — Погибших и пострадавших нет»
Отмечается, что из горящего дома всего были эвакуированы 138 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
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