Одесса, Украина, 8 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. 8 января в порт Одессы прибыл эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Carney DDG64. Об этом сообщает «Думская».

U.S. Naval Forces Central Command На борту эсминца ВМС США Carney

"У причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64», — говорится в сообщении.

По данным издания, эсминец стал первым боевым судном НАТО, прибывшим в город в текущем году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января 2018 г. ракетный эсминец ВМС США Carney, оснащенный противоракетной системой «Иджис», вошел в акваторию Черного моря. На эсминце размещены противоракеты «Стандарт-2» и 56 крылатых ракет «Томагавк».

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