Москва, 8 января, 2018, 16:58 — ИА Регнум. На специальный избирательный счет президента Российской Федерации Владимира Путина, который идет на президентские выборы — 2018 как самовыдвиженец, поступило к 5 января более 400 млн рублей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Из документа следует, что финансовые средства на счет политика были внесены рядом региональных фондов, а также партией «Единая Россия».

Отметим, что избирательный фонд Путина лидирует по объему средств среди всех кандидатов на пост главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2017 г. ЦИК РФ принял у Владимира Путина документы в связи предстоящими в марте 2018 года президентскими выборами.

Документы принимали сотрудники рабочей группы ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.

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