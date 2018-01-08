Кострома, 8 января, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Белоруссия временно ограничила ввоз в республику мяса птицы из Костромской области. Ранее аналогичное ограничение в связи со вспышкой птичьего гриппа установили ОАЭ.

Ограничения коснулись живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птиц.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2017 года на крупнейшей птицефабрике Костромской области «Птицефабрике Костромская» был выявлен птичий грипп и введен карантин. Местные власти заявили о намерении уничтожить всё поголовье кур, продукцию, хранящуюся на складах, а также запасы кормов. На наличие вируса проверяются куры других птицеводческих хозяйств региона.

Выявленный вирус H5N2 не опасен для человека.