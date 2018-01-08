Нью-Йорк, США, 8 января, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в небоскребе Trump Tower произошел пожар. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Pinterest.com Часы Trump Tower на пятой авеню в Манхэттене, Нью-Йорк

«Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, — передает вещатель. — Президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме».

В настоящее время на месте ЧП работают несколько пожарных команд.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

Ранее NY Daily News сообщило, что 5 января 2018 г. в Нью-Йорке службами безопасности после анонимного сообщения об угрозе теракта было проверено здание небоскреба Trump Tower, служившее резиденцией Дональда Трампа до его избрания на пост президента США.

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