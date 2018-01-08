Псков, 8 января, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 8 января, скончался вице-спикер Псковского областного собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия», председатель совета Псковского облпотребсоюза Валентин Каленский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента, выразив глубокое соболезнование родным и близким умершего.

«Ушёл из жизни один из самых опытных региональных парламентариев — Валентин Каленский более 15 лет посвятил депутатской деятельности. Яркий политик, надёжный товарищ, активный участник политических процессов и выборных кампаний, «крепкий хозяйственник», отличный руководитель», — говорится в словах соболезнования.

Более 40 лет Каленский посвятил работе в сфере потребкооперации, из них 26 лет возглавлял совет Псковского облпотребсоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января Валентин Каленский попал в дорожно-транспортное происшествие в Печорском районе Псковской области: автомобиль вице-спикера столкнулся с трактором. После аварии несколько дней он провёл в реанимации в тяжелейшем состоянии.