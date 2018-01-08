Обвиняемый в организации взрыва у автобуса «Боруссии» признал вину
Дортмунд, Германия, 8 января, 2018, 16:13 — ИА Регнум. 28-летний мужчина, обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия», не собирался никого убивать. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил сам молодой человек 8 января в суде.
«Я глубоко сожалею о том, что совершил», — сказал подозреваемый.
По его словам, он сделал взрывное устройство для того, чтобы «просто сымитировать нападение».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на автобус немецкой футбольной команды «Боруссия» в Дортмунде произошло 11 апреля 2017 г: возле транспортного средства прогремел взрыв. Серьезно был травмирован защитник «Боруссии» Марк Бартра, акустическую травму получил сопровождавший команду сотрудник полиции.
21 апреля 2017 г. в федеральной земле Баден-Вюртемберг был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.
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