Дортмунд, Германия, 8 января, 2018, 16:13 — ИА Регнум. 28-летний мужчина, обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия», не собирался никого убивать. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил сам молодой человек 8 января в суде.

Bvb.de Игроки «Боруссии»

«Я глубоко сожалею о том, что совершил», — сказал подозреваемый.

По его словам, он сделал взрывное устройство для того, чтобы «просто сымитировать нападение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на автобус немецкой футбольной команды «Боруссия» в Дортмунде произошло 11 апреля 2017 г: возле транспортного средства прогремел взрыв. Серьезно был травмирован защитник «Боруссии» Марк Бартра, акустическую травму получил сопровождавший команду сотрудник полиции.

21 апреля 2017 г. в федеральной земле Баден-Вюртемберг был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

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