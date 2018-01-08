Тбилиси, 8 января, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Инфляция в Грузии в декабре 2017 года в сравнении с предыдущим месяцем составила 0,8%, а в сравнении с аналогичным периодом 2016 года достигла 6,7%. По информации Национальной службы статистики Грузии, основное влияние на показатель месячной инфляции оказало изменение цен на продовольствие, безалкогольные напитки, транспорт и услуги здравоохранения.

Нико Пиросмани. Фруктовая лавка

В частности, цены на продовольствие в декабре прошлого года, в сравнении с ноябрем того же года, повысились на 1,4%. При этом, овощи и бахчевые подорожали на 5,3%, фрукты и виноград — на 4,2%, рыбные изделия — на 1,9%, молоко, сыр и яйца — на 1,3%, мясо и мясные продукты — на 1%. Цены в группе транспорта выросли в среднем на 1,5%, в том числе стоимость эксплуатации транспортных средств подорожала на 4,6%. Цены на услуги в сфере здравоохранения увеличились в среднем на 2,3%, в основном за счет подорожания медицинской продукции и аппаратуры (на 5%).

Основное влияние на формирование показателя годовой инфляции оказало изменение цен на продовольствие и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги транспорта и сферы здравоохранения. В частности, продовольствие и безалкогольные напитки подорожали в среднем на 7,3%. Особенно выросли цены на овощные и бахчевые (на 21,3%), фрукты и виноград (на 12,6%), мясо и мясные продукты (на 8,8%), молоко, сыр и яйца (на 8%). Цены в сфере транспорта увеличились в среднем на 14,9%, в том числе на эксплуатацию личных транспортных средств — на 20,8%. Цены в подгруппе алкогольных напитков и табачных изделий выросли в среднем на 17,5%, причем, табачные изделия за год подорожали на 36,6%. Цены в сфере здравоохранения повысились на 8,1%.

С января текущего года в Грузии повысились тарифы на электроэнергию и водоснабжение, в связи с чем независимые эксперты и оппозиционные политики предсказывают стране резкий рост цен на основные товары и услуги и сильную волну инфляции.