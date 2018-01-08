Париж, 8 января, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что намерена изменить название своей партии. Об этом сегодня, 8 января, пишет Le Figaro.

Blandine Le Cain Марин Ле Пен на митинге «Национального фронта». 1 мая 2012 года

«Если мы меняем «Национальный фронт», мы должны изменить и название», — заявила Ле Пен.

Она также подчеркнула, что большинство членов «Национального фронта» эту инициативу поддерживают.

По словам Ле Пен, в ближайшее время в партии пройдут обсуждения этого вопроса, если намерения будут подтверждены, то голосование за новое название для «Национального фронта» может пройти 11 марта.

Каким именно будет новое название данной партии, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Национальный фронт» был основан в 1972 году отцом Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пеном. Сперва эта правая партия не пользовалась большой популярностью, но с конца 90-х годов XX века её популярность стала поступательно расти.

В итоге в XXI веке практически все выборы во Франции — как парламентские, так и президентские — проходят примерно по одной и той же схеме: в первом туре раз за разом «Национальный фронт» набирает всё больше и больше голосов (но все же недостаточно для победы в первом туре). А во втором туре остальные политические силы судорожно объединяются, чтобы не допустить победы правых.

Последние президентские выборы во Франции также прошли по этому сценарию. Ле Пен вышла во второй тур выборов, но там ожидаемо проиграла совершенно невзрачному и «бесцветному» (в политическом отношении) кандидату Эммануэлю Макрону, чья программа была исключительно плодом политтехнологии. Примечательно, что практически сразу после победы рейтинг Макрона катастрофически обрушился.