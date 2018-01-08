Калининград, 8 января, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В Калининградской области в реестр индустриальных парков, соответствующих требованиям федерального Минпромторга, включен первый объект — частный парк «Экобалтик». Владельцем площадки является бизнесмен Андрей Горохов, работающий в настоящее время советником губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Пресс-служба Калининградской областной Думы Андрей Горохов

Приказ был подписан накануне министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Теперь «Экобалтик» получает возможность воспользоваться мерами стимулирования промышленности, а именно компенсировать свои затраты на создание инфраструктуры.

Существующая территория индустриального парка 14,6 га, проектируемая — 29,3 га. По словам Горохова, которого цитирует пресс-служба регионального правительства, за два года в развитие площадки инвестировано около 2 млрд рублей.

В настоящее время на территории индустриального парка работает фармацевтический завод «Инфамед-К», владельцем которого является сам Горохов.

ИА REGNUM уточняет, что бизнесмен Андрей Горохов начал свою деятельность в Калининградской области с серии скандалов. Первый скандал был связан с заграничной собственностью. В российском эксклаве Горохов объявился в 2013 году, выиграв выборы в Калининградскую облдуму. В предвыборной агитации он был представлен как управляющий директор австрийской фирмы «Мегаинфарм».

Затем избирательная комиссия опубликовала декларацию Горохова, в которой были зарегистрированы два заграничных объекта недвижимости в Австрии, а также доли в шести фармацевтических австрийских фирмах (в 2014 доход депутата-бизнесмена составлял рекордную для калининградского депутатского корпуса сумму — 638 млн рублей).

Став депутатом, Горохов избавился от бизнес-проектов в Австрии, однако сохранил в собственности в иностранном государстве жилой дом площадью 353 кв. метров, а также квартиру (½ доли) площадью 217 кв. метров (данные декларации доходов 2015 года).

Следующая конфликтная ситуация произошла в 2016 году, когда Горохов решил баллотироваться уже в депутаты Госдумы под эгидой «Единой России». Вместе с тем от регионального отделения партии власти выдвигался иной кандидат (креатура тогдашнего губернатора Николая Цуканова), в итоге инициатива Горохова вылилась в беспрецедентные оперативно-следственные мероприятия регионального управления МВД.

Полиция изъяла на предприятии «Инфамед-К» более 5 тыс. листов разного рода документов о финансово-хозяйственной деятельности компании, в результате чего завод оказался на грани остановки.

После ухода из региона Цуканова бизнес Горохова нормализовался. В январе 2017 года по предложению врио губернатора Алиханова предприниматель стал советником по вопросам привлечения инвестирования в российский эксклав.