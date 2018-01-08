Бишкек, 8 января, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков объявил выговор министру экономики Артему Новикову и председателю таможенной службы Кубанычбеку Кулматову за ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта закона «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». Об этом сегодня, 8 января, сообщила пресс-служба правительства.

Gov.kg Сапар Исаков

Помимо этого глава кабмина объявил строгий выговор заместителю министра экономики Баккельди Тюменбаеву и заместителю председателя таможенной службы Замирбеку Ниязалиеву.

Также премьер освободил ряд сотрудников Аппарата правительства от занимаемых должностей с формулировкой «по собственному желанию». Среди них оказался в том числе, и полномочный представитель Киргизской Республики в ЕАЭС, заведующий отделом по делам Евразийского экономического союза Аппарата правительства Санжар Уметалиев.

Справка ИА REGNUM

Принятие Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в Киргизии сопровождалось спешкой и организационными накладками. Несмотря на значительное число нововведений, информационная компания среди местных экспортеров и импортеров проведена весьма слабо.

Напомним, что 30 декабря 2017 года состоялась внеочередная сессия парламента Киргизии, в ходе которой были рассмотрены возражения президента к закону «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Выступмвший перед парламентариями вице-премьер-министр Даир Кенекеев сообщил депутатам о том, что в этом документе была допущена ошибка — в одобренной парламентом версии указывалось, что закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования, то есть с 15 января 2018 года. Между тем, согласно договорам ЕАЭС он должен начать работать с 1 января 2018 года.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев заявил, что необходимо предусмотреть меры для руководителей правительства за ошибку в редакции Таможенного кодекса ЕАЭС. По его словам, правительство допустило политическую ошибку, и оно должно быть наказано. Масалиев предложил обсудить поведение кабмина в профильном комитете.

Парламентарии, в свою очередь, потребовали от правительства наказать чиновников, ответственных за допущенную ошибку, поскольку они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при подготовке проекта этого закона.