Москва, 8 января, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкла Помпео о том, что Россия якобы на протяжении десятилетий пытается вмешаться в выборы в Соединённых Штатах. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 8 января, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ЦРУ Помпео заявил, что Россия и ряд других государств якобы намерены вмешаться в выборы в Конгресс США, которые должны пройти в 2018 году.

«Да, это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за русских, но и из-за других попыток. У нас есть много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — сказал разведчик.

Захарова справедливо назвала заявление Помпео ложью, так как, во-первых, он не приводит никаких доказательств, а во-вторых, если речь идёт о «десятилетиях вмешательства», то куда вообще смотрят американские спецслужбы и где хоть одно заявление о «российском вмешательстве» за эти десятилетия.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнёры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело? Лучшим доказательством того, что это чистой воды враньё, является то, что все эти «десятилетия» американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», — написала официальный представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, за прошедшие десятилетия в США не было сделано ни одного заявления, ни одного фильма не выпущено, нет вообще никакой информации о том, что Россия якобы вмешивается в американскую внутреннюю политику. Но эти заявления появились ровно после того, как американская выборная система выдала результат в виде президента Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы были придуманы Демократической партией США и её кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон в разгар предвыборной гонки. Затем свое поражение на выборах Клинтон объясняла в том числе мифическим «вмешательством России».

После прихода Трампа в Белый дом демократы объявили ему политическую войну, одним из инструментов которой стало обвинение в адрес России о «вмешательстве в выборы». Другим инструментом стали не менее лживые обвинения в адрес Трампа о «связях с Россией».

Оба этих обвинения, не имеющие под собой никаких реальных оснований, тем не менее повлекли за собой многочисленные расследования, которые ведут и американские спецслужбы, и Конгресс. Каких-то вменяемых результатов эти расследования не приносят, так как обвинения лживые, но зато эти расследования являются действенным рычагом давления на нынешнюю американскую администрацию.

Ярким примером такого давления является плачевная ситуация в российско-американских отношениях. Как только Трамп и его команда пытаются хоть немного восстановить российско-американские отношения, тут же активизируются все обвинения в том, что он и члены его команды якобы «российские шпионы». Последнее время Трамп уже и не пытается что-то сделать на благо российско-американских отношений.